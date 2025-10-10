グローバルファッションブランド「SHEIN（シーイン）」が、人気ファッション誌『mini』とのコラボレーションを発表。女優・吉川愛さんが登場し、「Dazy SPICE」「SHEIN ICON」「SHEIN MOD」「FRIFUL」の4トレンドショップの新作を纏った秋冬コーデを披露しました。遊び心と上品さが絶妙に融合したスタイルは、今季のトレンドを先取りできる注目のラインナップ。 吉川愛が着こなす♡SHEIN4大トレンド