今から15年前、三毛猫の「みゅう」ちゃんは迷い猫として保健所で過ごしていました。Xユーザー・こまちさん（@Mmk03____）の夫と出会い、幸せをつかむことになります。【写真】あれから15年…あんなに小さかったみゅうちゃんもシニア期に当時、飼い主さんの家には茶トラ猫の「ニャン吉」くんとキジトラ猫の「クロ」ちゃん（どちらも男の子）が暮らしていました。2010年9月、生後1カ月ほどのみゅうちゃんと出会ったのは、飼い主さん