お笑いコンビ、極楽とんぼの山本圭壱（57）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。吉本興業が2日に発表した11月1日開始予定のダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）の出演オファーについて言及した。「そこの部分は言って大丈夫なんですか？」と投げかけた上で「全く声がかかっておりません。全然。本当にどっかで撮ってるのかどうかも、私の周り