2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の中国パビリオンで9日、「内モンゴルデー」が開催された。「グリーン発展で健康的なライフスタイルを」をテーマとした同イベントでは、展覧・展示、経済・貿易の商談、宣伝・PRイベントなどが行われ、内モンゴル自治区の重点産業の代表者、無形文化遺産を伝承する代表者、経済・貿易代表団など、合わせて約170人が参加するほか、日本の代表者約60人が開幕式や経済・貿易の商談などに参加す