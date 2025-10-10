札幌市手稲区金山１条４丁目の住宅で火事があり、現在内部が炎上しています。１０月１０日午後４時すぎ、この家に住む男性から「家が火事です」と消防に通報がありました。消防によりますと、煙を吸った人が１人いるということです。現在も消火活動が続けられています。