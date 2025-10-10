北海道木古内町では、住宅に設置された防犯カメラが親子とみられるクマ３頭をとらえていました。木古内町の民家に設置されたカメラにクマの姿がとらえられたのは、１０月９日午後８時半ごろです。画面右側から歩いてきたのは親子でしょうか、３頭のクマです。この家の持ち主によりますと、近隣では９月からクマの目撃やクリが食べられるなどの被害が相次いでいるということです。（家の持ち主）「やっぱり怖いなとすごく思いました