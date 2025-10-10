タレントのIMALU（36）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。兄・二千翔さんの結婚について語った。司会の黒柳徹子から「お兄さまの二千翔さん、おめでとうございます。ご結婚なさったんですね」と話を振られ、IMALUは「ありがとうございます」と頭を下げてほほ笑んだ。今年6月に結婚、9月に披露宴を行った二千翔さんについては「凄いスピードだったんですけど。出会いから結婚までが」と