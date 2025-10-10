名古屋城敷地内で燃えた木＝10日午後、名古屋市10日午前11時55分ごろ、名古屋市中区の名古屋城敷地内で「土手の樹木から煙が出ている」と通行人から城内スタッフに連絡があった。立ち入り禁止エリアにある枯れた桜の木1本（高さ約2メートル）が燃えたが、警備員らによって火はすぐに消され、けが人はいなかった。周囲に火の気はなく、消防や愛知県警などが出火原因を調べている。市によると、10日は開園日だった。名古屋城は国