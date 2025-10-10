人生の中盤でマンモグラフィー検査の受診を開始することが乳がんによる死亡リスクを抑えることにつながる/pixelfit/E+/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）乳がんの初回検診を受けなかった女性は、乳がんによる長期的な死亡リスクが４０％高まる可能性がある。９月２４日に学術誌ＢＭＪに掲載された研究で明らかになった。研究は、スウェーデンの４０万人超の女性を対象に最長２５年にわたって追跡調査したもの。女性が乳が