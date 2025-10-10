俳優の竹野内豊とタレントの堺正章が１０日、都内で行われた日本、フランス、シンガポール合作映画「ＳＰＩＲＩＴＷＯＲＬＤ―スピリット・ワールド―」（エリック・クー監督）先行公開記念初日舞台あいさつに登壇した。フランス人歌手クレア（カトリーヌ・ドヌーブ）が、日本ツアー中に突然亡くなってしまい、あの世で放浪する幽霊（堺）と出会うスピリチュアルな物語。堺の息子を竹野内が演じる。仏の女優ドヌーブとの共