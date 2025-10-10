お笑いコンビ「マヂカルラブリー」が１０日、都内で行われた「キッコーマン豆乳Ｐｒｅｓｅｎｔｓ豆乳フェス２０２５」のオープニングセレモニー＆先行体験会に登場した。１０月１２日の「豆乳の日」をきっかけに、豆乳の魅力やおいしさを多くの人に伝えるイベント。２人は普段から豆乳を飲んでいるそうで、野田クリスタルは「我々マッチョは『ソイ』と呼んでいます。豆乳に含まれているたんぱく質は非常に良質。プロテイ