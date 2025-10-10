学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の区間エントリーが１０日午前９時に締め切られた。前回２位の駒大は、最長の最終６区に主将の山川拓馬（４年）を登録した。前回は３区２位と力走し、同年の全日本大学駅伝では８区で区間賞。最終学年の今季はさらに勢いを持って駅伝シーズンを迎える。今年の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）で１区２位の帰山侑大（４年）