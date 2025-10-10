阪神・竹内孝行球団副本部長が１０日、西純矢投手の野手転向を発表した。来季から育成契約となる見通し。１１日の練習から本格的にスタートし、内・外野手の適性も見極めていく。竹内副本部長は「こちらから野手転向を打診しまして、本人が受諾したということを報告したいと思います」と説明。「明日（１１日）の練習から野手の練習に入る、と。もちろん甘いもんではないですし、糸井元選手とか血のにじむ努力をされたというの