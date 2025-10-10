◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第１日（１０日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）今季国内ツアー初参戦の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は５バーディー、１ボギーの４アンダー６８で回り、首位と３打差の１６位で発進した。「ワクワクと緊張、どっちもありました」。昨年の最終戦以来となる日本ツアーで大声援を浴び「歓迎してもらえてうれしかった」と、好スコ