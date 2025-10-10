学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の区間エントリーが１０日、発表された。３冠を達成した２０１０年度以来の学生３大駅伝優勝を狙う早大は、今季絶好調のエース山口智規（４年）を２区（５・８キロ）、スーパールーキー鈴木琉胤（るい）をエース区間の３区（８・５キロ）、最長の最終６区（１０・２キロ）に「山の名探偵」の愛称を持つ工藤慎作（３年）を登録した