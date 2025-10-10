公明党が自民党との連立を離脱することになり、自民党にとって国民民主党との協力関係に注目が集まっている。国民民主の古川元久代表代行は2025年10月10日、自身のブログで自民党の新体制について「表紙を変えただけ」と厳しい見方を書いている。自民党の歴史は「表紙は替われども結局、中身は変わらなかった」「昭和の男社会」の典型のような自民党で女性が総裁に選ばれたことは画期的だとして高市新総裁に祝意と敬意を表している