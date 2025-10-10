お邪魔したのは、名古屋市内のフルーツショップ。店頭には、常に約60種類がならびます。 【写真を見る】“高市トレード”で円安進む？ 輸入食材を取り扱うフルーツショップは今朝値上げを決断｢20円くらい高くしないといけない｣ （トップフルーツ八百文・鈴木和子社長）Q.円安の影響受けていますか？「すごく受けます。輸入食材が全部値上がりですね」 扱う多くは国産フルーツで、三重･南部や蒲郡