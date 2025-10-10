奄美群島で今月4日、男性がにかまれ、死亡しました。ハブによる死者は2014年以来、11年ぶりです。 県によりますと、今月4日午後10時半ごろ、奄美群島の道路上で男性が左足首をハブにかまれました。男性は病院に救急搬送され、血清などを使った治療を受けましたが、翌5日に病院で死亡しました。県内でハブにかまれて死亡したケースは、2014年の加計呂麻島以来、11年ぶりです。 ハブは、県内では奄美大島、加計呂麻島、請島