通貨オプションボラティリティードル円１週間９．５％付近、動き落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.466.987.976.83 1MO9.756.888.236.90 3MO9.556.828.297.32 6MO9.667.008.607.59 9MO9.697.088.797.77 1YR9.727.178.927.89 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.087.826.87 1M