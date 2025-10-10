四川省ガンゼ・チベット族自治州郷城県青徳鎮の仲徳村に並ぶ白蔵房。（９月２１日、ドローンから、ガンゼ＝新華社記者／江宏景）【新華社成都10月10日】中国四川省甘孜（カンゼ）チベット族自治州郷城県では、白く塗られた伝統家屋「白蔵房」が地域の象徴として人々に親しまれている。木や土を用いた独特の構造を持つこの民家は、康巴（カンパ）文化圏に特有の建築様式で、県内12の伝統村落に約6千棟が点在。築400年以上とされる