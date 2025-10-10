¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶»¸µ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿Éþ¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÈþ¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Õ¤ó¤ï¤êÈþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤ÄÍÅ±ð¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹9·î2Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Êseason4¡Ù¡Ê#10¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ã¤Æ2000ºýÇä¤ì¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ëü6000ºýÇä¤ì¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Î