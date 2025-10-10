◇米男子ゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第2日（2025年10月10日神奈川県横浜CC＝7315ヤード、パー71）第2ラウンドが行われ、34位から出た比嘉一貴（30＝フリー）が前半アウトでハーフ自己最少の28をマークするなど8バーディー、1ボギーの64で回り、通算6アンダーで9位に浮上した。首位とは6打差。1打差の4位で出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は70で回り、4アンダーで19位となった。25位で出