BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が9日に放送され、中日エースとしてNPB通算117勝を挙げた川上憲伸氏（50）がゲスト出演。若手時代の“禁断のルール破り”を明かした。2023年10月にスタートした同番組。この日は前週に続いて「100回記念スペシャル！」の後半戦として放送され、真中満氏（54）、川上氏、五十嵐亮太氏（46）と“番組貢献度”の高い3人がゲストに呼ばれて楽しいトークを繰り広げた