公明党が連立離脱の方針を決定したことを受け、立憲民主党の安住幹事長は「十分政権交代の可能性がでてきた」と述べました。安住幹事長は、首相指名選挙について「当選ラインが一気に196票（＝第一党の自民党保有の衆院議席）まで下がってくる」と指摘した上で、他党との連携次第で「十分、政権交代の可能性が出てきたのではないか」と述べ、改めて政権交代への意欲を強調しました。また、「公明党のみなさんと1番考え方が近いのは