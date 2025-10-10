【ソウル＝藤原聖大】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の不正疑惑を捜査する韓国の特別検察官は１０日、尹錫悦（ユンソンニョル）前政権側に金品を渡したとして、韓鶴子（ハンハクチャ）総裁（８２）を請託禁止法違反などで起訴した。特検などによると、韓総裁は元幹部と共謀して２０２２年７月頃、尹前大統領の妻、金建希（キムゴンヒ）氏にブランドバッグなどを贈り、教団の事業に便宜を図るよう依頼。２２年１月頃には、