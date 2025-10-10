ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。10月9日（木）に放送された同番組では、ゲストで登場した女性芸人が意外な交友関係を明かす場面があった。【写真】ゆめっちを含めた意外な3人が集まるも…なぜか「みんな喪服みたい」な服装今回は、ゲストに3時のヒロイン・ゆめっちが登場。