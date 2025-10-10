香川県で特殊詐欺などによる被害が後を絶ちません。県民に注意を促そうと、警察などによる啓発活動が高松市で行われました。 【写真を見る】特殊詐欺等の高額被害が相次ぐ香川県「家族や知人、警察に相談を」警察が警戒呼びかけ 啓発活動には、警察や地域のボランティアら約20人が参加しました。訪れた人にチラシを配り、不審な電話や安易な儲け話に警戒するよう呼びかけます。 香川県ではこのところ高額被害が頻発していて、