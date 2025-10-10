アイドマ・ホールディングスは１０日の取引終了後、２５年８月期の連結決算の発表にあわせて、２６年８月期の連結業績予想を開示した。売上高予想は１７０億円（前期比２８．１％増）、営業利益予想は４０億円（同２８．９％増）とし、前期に達成した過去最高業績の更新を目指す。 企業の人手不足が深刻化するなか、営業活動におけるアウトソーシング需要が拡大し、多様な働き方を求める人材の就労機会も高まる