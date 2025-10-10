10月9日、北村有起哉が主演を務めるドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）の第1話が放送された。ドラマに出演した仲間由紀恵の“ふっくら姿”が注目を集めている。東京郊外にある3階建てのマンション「たそがれステイツ」を舞台にしたこのドラマは、ひと組の夫婦を中心に、同じマンションで暮らす住人たちの人生模様を描いた物語だ。「北村さん演じる会社員と仲間さん演じるその妻は、2人の子どもが20歳になり、平