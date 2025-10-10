大阪・福島で15年！ 実力派カフェ「cafe fouet°」「cafe fouet°」があるのは、JR大阪駅から大阪環状線内回りで1つめの福島駅から徒歩5分ほどのところ。小さな公園に隣接する白い建物の、1階部分です。オープンしたのは、15年前の2010年。できる限り体にやさしい食材を仕入れ、手作りで届けることを大切に丁寧に営まれてきたお店です。特徴的なfouet°という店名は、フランス語で泡立て器を意味する“fouet”に、“°”を付けて、