内海造船がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４５５億円から４６５億円（前期比４．３％増）へ、営業利益を７億円から２６億円（同８５．８％増）へ、純利益を５億円から２０億円（同９７．６％増）へ上方修正した。 上期において、ドル円相場が円安傾向で推移していることを受けて外貨建て工事の売上高を見直したことが要因。また、資機材価格についても足もとの価格動向を踏まえて見直し