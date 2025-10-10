Ｏｌｙｍｐｉｃグループ [東証Ｓ] が10月10日大引け後(17:30)に業績・配当修正を発表。26年2月期の連結経常損益を従来予想の10億円の黒字→11.8億円の赤字(前期は1.6億円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 同時に、3-8月期(上期)の連結経常損益も従来予想の4.7億円の黒字→10.7億円の赤字(前年同期は1億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 また、従来15円を計画していた期末