¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥êー¥ºÂè4Àï¤Ë3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£8²ó¡¢9²ó¡¢±äÄ¹10²ó¤È¼«¿È½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÉõ¤¸¡¢¥Áー¥à¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡Ê2―1¡Ë¡õÆ±¥·¥êー¥ºÆÍÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ ¢£¡Ö²¿¤È¤«¤¹¤°¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤ì¤¿¡× º´¡¹ÌÚ¤Ï1ー1¤Î8²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤¤¤­¤Ê¤êËÜÎÝÂÇ²¦¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï&