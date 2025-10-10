Oracleが展開する業務効率化ツール「Oracle E-Business Suite(EBS)」にゼロデイ脆弱(ぜいじゃく)性が存在し、既に攻撃者によって悪用されていることが明らかになりました。Googleの脅威対策チームであるGoogle Threat Intelligence Groupは「攻撃者が企業から大量のデータを盗みだしたことが明らかになった」と報告しています。Oracle E-Business Suite Zero-Day Exploited in Widespread Extortion Campaign | Google Cloud Blogh