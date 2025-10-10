【モデルプレス＝2025/10/10】声優の内田真礼が10月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で声優の石川界人と並んだ写真を公開し、話題となっている。【写真】内田真礼「ニヤニヤしちゃう」夫との横並びショット◆内田真礼、石川界人と隣に並んだショット披露内田は「トロン・アレスジャパンプレミアでした〜！！！ありがとうございました」と都内で行われた映画『トロン：アレス』（10月10日公開）のジャパンプレミアに出演した