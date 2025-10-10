【モデルプレス＝2025/10/10】ABEMAでは、新バラエティ番組企画『ランチタイムバラエティ』の第1弾として『どこまでハラスメント』（全4話）を10月14日より放送。MCを“アレン様”の愛称で親しまれている大物マダムタレント・アレンが務める。【写真】アレン様、透け感SEXYなドレス姿◆アレン様MC「どこまでハラスメント」放送決定番組企画『ランチタイムバラエティ』は、総勢9人の新進気鋭のクリエイターが、ABEMAで新たにヒット