京進 [東証Ｓ] が10月10日大引け後(17:30)に決算を発表。26年2月期第1四半期(6-8月)の連結最終利益は前年同期比86.8％減の1700万円に大きく落ち込み、通期計画の7100万円に対する進捗率は23.9％となった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.6％→3.1％に悪化した。 ※26年2月期(9ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。