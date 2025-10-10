記者会見する認定NPO法人「キッズドア」の渡辺由美子理事長（左）ら＝10日午後、東京都千代田区困窮する子育て世帯のうち11％が、夏休み中に「子どもの体重が減った」と答えた。困窮世帯の子どもを支援する認定NPO法人「キッズドア」などが10日、調査結果を発表した。物価高を背景に経済的な理由で食事を十分に取れなかった家庭が多いとして、困窮世帯の子ども1人当たり5万円を支給するなどの緊急対策を政府に求めている。9月1