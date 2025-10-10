キャッチボールで調整する日本ハム・伊藤＝エスコンフィールドプロ野球のクライマックスシリーズ（CS）は11日にセ、パ両リーグのファーストステージ（3試合制）が開幕する。セはレギュラーシーズン2位のDeNAが横浜スタジアムで3位巨人と対戦し、パは2位日本ハムがエスコンフィールド北海道でオリックスと顔を合わせる。ともに午後2時開始。10日は各チームが調整した。第1戦の予告先発はDeNAがケイで巨人は山崎。日本ハムは伊藤