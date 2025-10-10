大分県中津市の住宅で、知人女性に暴行を加えたとして22歳の男が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、中津市大塚に住む会社員の男（22）です。 警察によりますと、男は10月9日午前3時ごろから午前5時ごろまでの間、自宅で20代の知人女性の腕をつかんで引き倒し、馬乗りになるなどの暴行を加えた疑いがもたれています。 女性は男性の家を出たあと110番通報。警察が捜査を進め容疑が固まったため逮捕しました。 男は容