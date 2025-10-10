子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡の教育番組「テレビ寺子屋」。１０月２６日の第２４５５回は外科医で作家の中山祐次郎さんの「外科医が見つけたしあわせな人生」を放送（テレビ静岡午前６時３０分から７時）する。中山さんは１９８０年神奈川県生まれ。鹿児島大学医学部卒業し、２０２１年より湘南東部総合病院外科に勤務。年間約２０