JAXAは、国際宇宙ステーション（＝ISS）に滞在する油井亀美也宇宙飛行士が、無人補給機「HTV-X」をロボットアームで操作し、つかむ作業を行うと発表しました。無人補給機「HTV-X」は、2020年まで運用された補給機「こうのとり」の後継機で、輸送能力がおよそ1.5倍に強化され、「こうのとり」の4トンから5.85トンに向上しました。「HTV-X」の1号機は、今月21日に種子島宇宙センターよりH3ロケット7号機によって打ち上げられる予定で