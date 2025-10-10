東京メトロで社長を8年にわたって務め、会社を東証プライム市場への上場などに導いた山村明義取締役が社員に不適切な言動を行ったとして、きょう付で辞任しました。【写真を見る】東京メトロの山村明義取締役が社員に対し不適切言動で辞任8年にわたり社長務め東証プライム上場に導く東京メトロによりますと、取締役の山村明義氏が社員に対して不適切な言動を行ったという通報が、今年8月に会社の内部通報窓口に寄せられ、外部の