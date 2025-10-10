小泉進次郎農相は記者会見で、公明党が自民党との連立枠組みからの離脱を決めたことについて「これまで政策実現に尽力いただいた。感謝と敬意を示す」と述べた。具体的なコメントは自民党新執行部の言及を受けてから答えるとした。