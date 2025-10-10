俳優の竹内力（61）が愛車のオープンカーに乗る姿を披露し、反響を呼んでいる。【映像】竹内力、愛車との2ショットや大阪の街を走る動画竹内はこれまで、Instagramで2023年7月から動画配信サービス「U-NEXT」で配信している主演ドラマ『欲望の街』シリーズの撮影風景を発信。日本に3台しか輸入されていないという愛車「アストンマーティン V12」との2ショットや、大阪の街を走る動画などを公開してきた。愛車のオープンカー