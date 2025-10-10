公明党が連立を離脱する方針を表明したことについて中国外務省の報道官は「コメントしない」と述べ、論評を避けています。中国外務省 郭嘉昆 報道官「日本の内政だ。中国はコメントしない」中国外務省の郭嘉昆報道官はこのように述べるにとどまり論評を避けました。公明党の連立離脱が日本の政局にどのような影響を及ぼすのか見極めているものとみられます。公明党は支持母体である創価学会の故・池田大作氏が日中国交正