日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル『JFATV』が10月9日、最新動画を投稿。日本代表の裏側に迫る「Team Cam vol.01｜南米強豪2連戦に向け選手たちが集合」を公開した。【映像】「おい！」リフティングで翻弄される長友佑都10月10日にパラグアイ代表、14日にブラジル代表と国際親善試合を戦うサムライブルーは、6日に始動。初日にピッチでボールを蹴ったのは主にJリーグ組だけだったが、その中のワンシーンが話題となって