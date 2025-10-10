親の働き方にかかわらず、子どもを保育園などに預けられる「こども誰でも通園制度」が来年度から全国で始まるにあたって、きょう、こども家庭庁は、利用時間の上限を「月10時間」とする方針を有識者検討会で示しました。来年度から全国で始まる「こども誰でも通園制度」は、保育園などに通っていない生後6か月から3歳未満の子どもを預けられるもので、すでに一部の自治体で試行的に始まっています。現在、子どもを預けられる利用時