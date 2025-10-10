第1日、7アンダーで首位の佐久間朱莉＝東名CCスタンレー・レディースホンダ第1日（10日・静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）今季4勝目を狙う佐久間朱莉が、米女子ツアーで今季1勝の岩井千怜や、神谷そら、河本結、野沢真央とともに7アンダー、65で首位に並んだ。今年3月以来の国内戦となった渋野日向子は、前年覇者の佐藤心結と同じ69で28位発進。前週の日本女子オープン選手権を制した堀琴音は67で8位、今季初の国内ツアーと