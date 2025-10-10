公明党の斉藤代表は自民党との連立の枠組みから離脱することを表明しました。1999年から野党時代も含めて26年にわたり続いてきた協力関係が終わりを迎えました。連立は維持か離脱か。午後、国会内でおこなわれた与党党首会談。およそ1時間半に及んだ会談の末、出した結論は26年続いた連立関係の終焉でした。公明党斉藤鉄夫 代表「首班指名が迫る中、時間もございません。我々の要望に対して、自民党からの明確かつ具体的な